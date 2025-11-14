اتهم مصدر سوري القوات الموالية لرجل الدين الدرزي حكمت الهجري في محافظة السويداء مواصلة اعتداءاتها على قوات الأمن العام في ريف المحافظة الغربي، لليوم الثالث على التوالي.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الجمعة، عن المصدر قوله: إن المجموعات الخارجة عن القانون، أو ما يسمى الحرس الوطني التابع لحكمت الهجري، هاجمت مساء أمس مواقع الأمن العام، وهي قوات فض نزاع، في محيط قرى ريمة حازم، والمجدل، وولغا، وتل حديد غرب مدينة السويداء.



وأكد المصدر إصابة عدد من عناصر الأمن العام بجروح خلال تصديهم للعناصر الخارجة عن القانون، ووقع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، وتم تدمير سيارة كانت تقل عناصر مسلحة.



وشدد المصدر على أن هدف قوات الأمن العام هو العمل على استقرار المنطقة وتسهيل عودة سكانها، لكن الهجمات المتكررة والقصف بالقذائف الصاروخية من قبل العناصر الخارجة عن القانون تعيق عودة الأهالي، بل استهدفت من قام بجني محصول الزيتون في مزارعهم.



من جانبه، أفاد مصدر محلي في ريف درعا الشرقي بأن سيارة تحمل عناصر من قوات موالية للشيخ الهجري استهدفت بقذيفة صاروخية، ما أدى إلى تدمير السيارة بشكل كامل وسقوط من كان على متنها بين قتيل وجريح.



وكشفت المصادر سقوط أكثر من 5 قتلى و10 جرحى خلال تصدي الأمن العام للهجوم في ريف المحافظة الغربي، مؤكدة أن ما يُشاع عن مقتل عناصر من الأمن العام ونشر أسماء وهمية هدفه رفع معنويات العناصر الموالية للهجري.