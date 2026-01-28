كرَّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بقصر الحكم اليوم (الأربعاء)، 270 مدرسة وطالباً وطالبة في تعليم المنطقة الذين حققوا إنجازات محلية ودولية ومثلوا الوطن في عددٍ من المحافل العالمية.



وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما حققه الطلاب والطالبات من مستويات علمية وتنافس مميز محلياً ودولياً قدموا فيها إنجازات مشرفة للوطن وأبنائه، منوهاً بدور إدارة التعليم بالمنطقة وبجهود المعلمين والمعلمات في هذا الإنجاز التربوي والعلمي، مثمناً الرسالة النبيلة التي يقدمونها في تعليم النشء والحرص عليهم، مستذكراً مناسبة يوم المعلم وواجب التنويه بجهوده وإنجازاته.



من جانبه ثمَّن مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، رعاية أمير منطقة الرياض لتكريم أبنائه وبناته المميزين من تعليم المنطقة.



وأفاد الزارع أن طلبة تعليم منطقة الرياض فازوا بعددٍ من الجوائز الوطنية والعالمية.



وفي ختام حفل التكريم تشرف الطلبة ومنسوبو تعليم المنطقة بالتقاط الصور الجماعية مع أمير المنطقة.