تعرّض نائب مدير الضمان الاجتماعي بالحليفة عايض محمد الرشيدي لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وسط دعوات الأهل والزملاء له بالشفاء العاجل.