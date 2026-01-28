تعرّض نائب مدير الضمان الاجتماعي بالحليفة عايض محمد الرشيدي لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى مستشفى الملك خالد بحائل، وسط دعوات الأهل والزملاء له بالشفاء العاجل.
The Deputy Director of Social Security in Al-Hulaifah, Ayed Mohammed Al-Rasheedi, suffered a health setback and was subsequently transferred to King Khalid Hospital in Hail, amid prayers from family and colleagues for his swift recovery.