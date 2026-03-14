​ودعت الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في جدة والباحة، سعد بن علي بن زومة الغامدي (أحد أعيان قرية السلمية ببلجرشي)، الذي وافته المنية، أمس (الجمعة)، بمدينة جدة، بعد معاناة مع المرض، مخلفاً وراءه سيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإحسان.



​ونعى عدد من الأهل والأصدقاء الفقيد «ابن زومة»، مستذكرين مناقبه وخصاله الحميدة؛ إذ عُرف الراحل بكونه أحد رموز الخير والمبادرات الإنسانية، وصاحب مجلس مفتوح يجمع القلوب، فضلاً عن كونه نموذجاً يحتذى به في الوفاء لجذوره وأهله في محافظة بلجرشي، ولأبناء منطقته ومجتمعه في جدة.



​وصلي عليه عقب صلاة ظهر اليوم (السبت)، في جامع الفيصلية بجدة، ودفن في مقبرة الفيصلية.



ويتقبل العزاء في منزل الفقيد الكائن بحي الرحاب بجدة ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً وحتى الساعة 12:30 صباحاً.