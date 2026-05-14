التقى أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، المحافظين المكلفين الذين صدر قرار تكليفهم بالقيام بأعمال محافظات المنطقة، وذلك بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي.



ونوّه أمير جازان خلال اللقاء بحرص واهتمام القيادة على تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تنمية مختلف المناطق والمحافظات وفق خطط تنموية شاملة، مؤكدًا أهمية دور المحافظين في تفعيل الطاقات الشبابية وتمكينهم وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع المبادرات التنموية والعمل على تطوير قدرات الأفراد ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء الوطن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.