قدم أستاذ سلاسل الإمداد واللوجستيات بجامعة جدة الدكتور المهندس جميل كتبي ورشة عمل في الهيئة العامة للنقل بعنوان: «الخريطة اللوجستية السعودية والقوى السبع»، بمشاركة قيادات الهيئة ومسؤوليها، ضمن نقاشات تناولت إعادة تصميم «البراند اللوجستي السعودي» وفق أحد أبرز النماذج الإستراتيجية في التنافسية والمعروف بـ«القوى السبع».

وأوضح كتبي أن الورشة ركزت على التدريب والعصف الذهني لفهم آليات تعزيز تنافسية القطاع اللوجستي السعودي، مشيراً إلى أن قوة المملكة تكمن في قدرتها على إعادة التموضع وتحويل التحديات إلى فرص، خصوصاً في ظل المتغيرات والأحداث العالمية المتسارعة.

وأكد كتبي أن أبرز مقومات «البراند اللوجستي السعودي» تتمثل في المرونة والاستقرار والاعتمادية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، تماشياً مع مستهدفات وزارة النقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.