في ليلة نخبوية فاخرة، احتفى مجموعة من وجهاء مكة المكرمة بمؤسس احتفالية اليوم العالمي للغة العربية الدكتور زياد بن عبدالله الدريس سفير المملكة لدى منظمة اليونسكو سابقاً، وذلك بمنزل الدكتور بكري عساس بمدينة جدة.

حضر الأمسية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز خوجة، ووزير الحج الأسبق الدكتور بندر حجار، ووزير الحج والعمرة الأسبق الدكتور محمد بنتن، وآخرون.

جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثانية التي تحتفي فيها مدينة جدة بمؤسس احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، إذ فاز زياد الدريس في العام 2022 بجائزة خالد الفيصل للغة القرآن الكريم، تثميناً لمبادرته بتأسيس الاحتفالية العربية / العالمية، حيث استلم الدريس الجائزة من يد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.