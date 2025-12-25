شهد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس (الأربعاء)، الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء لتكريم مدير عام التعليم السابق حمد بن محمد العيسى، بمناسبة إحالته للتقاعد، بحضور عددٍ من المسؤولين وقيادات التعليم.

وأشاد محافظ الأحساء بما يحظى به التعليم ومنسوبوه من دعم واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن التعليم أسهم في إعداد أجيال من أبناء وبنات الوطن الذين قادوا مسيرة التنمية بكل تفانٍ وإخلاص في مختلف المجالات.

وأثنى على المسيرة المهنية لمدير التعليم السابق حمد العيسى، وما تميزت به من كفاءة عالية في قيادة تعليم الأحساء التي تحققت خلالها منجزات تعليمية وطنية ودولية، متمنياً له التوفيق في حياته القادمة.

من جانبه، قدم مدير عام التعليم بالأحساء طواشي بن يوسف الكناني شكره لمحافظ الأحساء على تشريفه حفل التكريم، منوهاً بالمنجزات التي حققها مدير التعليم السابق.

فيما ثمَّن العيسى لسمو محافظ الأحساء تشريفه ورعايته الحفل، وما حظي به من دعم وتمكين أسهما في تذليل التحديات خلال فترة عمله، متمنياً للجميع التوفيق واستمرار مسيرة العطاء.

وكرّم محافظ الأحساء في الختام المحتفى به والشركاء الداعمين للحفل.