صدر قرار أكاديمي بترقية الاستشاري الدكتور عبد الرحيم قاري إلى درجة بروفيسور في تخصص أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أم القرى، تتويجًا لمسيرته العلمية والبحثية الحافلة بالعطاء والتميّز، وما قدّمه من إسهامات نوعية أسهمت في تطوير هذا التخصص الطبي الدقيق.



ويشغل الدكتور عبد الرحيم قاري حاليًا منصب رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى السلامة، حيث أسهم خلال فترة عمله في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتعزيز جودة الأداء الطبي، إلى جانب دوره في الإشراف والتطوير المهني، وتطبيق أفضل الممارسات الطبية وفق أحدث المعايير العلمية.



وتأتي هذه الترقية تقديرًا لعطائه العلمي وخبرته العملية، ومشاركاته البحثية والمهنية التي أسهمت في خدمة القطاع الصحي، وتعزيز الثقة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.