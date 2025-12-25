تلقت نائب رئيس مركز العيون بمستشفى الملك فيصل بالطائف الدكتورة بدرية سعد الغامدي، التهاني والتبريكات بمناسبة حصولها على تقييم «رضى المريض» عبر منصة تجربة المريض لشهر نوفمبر من العام الحالي، تقديراً لما تبذله من جهود متميزة في تقديم الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.



ويُجسّد هذا التقييم مستوى الحرص الذي توليه الدكتورة بدرية الغامدي لتقديم أفضل مستويات العناية الطبية، واهتمامها بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رضى المستفيدين، وأسهم في نيلها هذا التقدير المستحق.