احتفل جيلان بن نهاري النهاري بعقد قران ابنته الدكتورة سهيرة من الشاب طلال بن بسام بن متروك ناصر المنصور، في أحد فنادق جدة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.