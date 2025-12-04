احتفل جيلان بن نهاري النهاري بعقد قران ابنته الدكتورة سهيرة من الشاب طلال بن بسام بن متروك ناصر المنصور، في أحد فنادق جدة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
Jilan bin Nahari Al-Nahari celebrated the engagement of his daughter, Dr. Suhaira, to the young man Talal bin Bassam bin Matrook Nasser Al-Mansour, at a hotel in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds.