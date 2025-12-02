استقبل أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم(الثلاثاء)، راشد بن بداح الدوسري الذي قدّم تنازله عن قاتل أخيه لوجه الله تعالى أمامه.



وقدّم أمير الشرقية الشكر لذوي المتوفى على موقفهم النبيل وتنازلهم الكريم وابتغائهم ما عند الله، مشيدًا بما تحلّوا به من سموّ النفس، وما أبدوه من حرص على الإصلاح والعفو، وهو ما يعكس قيم المجتمع السعودي الأصيلة ويجسد ما دعا إليه الدين الحنيف من عفو وتسامح ورحمة بين الناس، مؤكدًا حرص القيادة على التسامح بين أفراد المجتمع وغرس هذه الصفات النبيلة في نفوس أبناء الوطن.



فيما قدّم الدوسري شكره لأمير المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن التنازل جاء طلبًا للأجر والمثوبة من الله تعالى، واستشعارًا لقيمة التسامح التي يحث عليها الدين وتؤكدها القيادة.



حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية ورئيس لجنة إصلاح ذات البين تركي بن عبدالله التميمي.