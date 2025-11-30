احتفل ساعد ضيف الله السميري بزواج نجله «تركي» في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أملج، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.