احتفل ساعد ضيف الله السميري بزواج نجله «تركي» في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أملج، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
Saad Dhiab Allah Al-Samiri celebrated the marriage of his son "Turki" in one of the wedding halls in the province of Umluj, with the presence of a number of relatives, friends, and colleagues, who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds, wishing them a happy married life.