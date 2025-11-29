احتفل الشاب سلطان بن معنز بن كميخ المعاوي وعائلته بزواجه في إحدى قاعات الأفراح ببيشة، وسط حضور كبير من الأهل وقبيلته (معاوية) وزملاء الدراسة والعمل والأصدقاء.

المعاوي عبر عن سعادته بهذه المناسبة شاكراً للحضور مشاركته فرحته.