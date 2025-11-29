احتفل الشاب سلطان بن معنز بن كميخ المعاوي وعائلته بزواجه في إحدى قاعات الأفراح ببيشة، وسط حضور كبير من الأهل وقبيلته (معاوية) وزملاء الدراسة والعمل والأصدقاء.
المعاوي عبر عن سعادته بهذه المناسبة شاكراً للحضور مشاركته فرحته.
The young man Sultan bin Mu'anz bin Kameekh Al-Ma'awi and his family celebrated his wedding in one of the wedding halls in Bisha, with a large attendance from family, his tribe (Al-Ma'awi), classmates, colleagues, and friends.
Al-Ma'awi expressed his happiness on this occasion, thanking those present for sharing in his joy.