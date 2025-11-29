احتفل الشاب يوسف محمد أحمد دغاس حمدي بزواجه من كريمة يحيى قاسم معلمي غزواني في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أبوعريش، وسط حضور الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على تقديم التهاني للعروسين والتمنيات بأن يبارك الله زواجهما ويرزقهما الذرية الصالحة.