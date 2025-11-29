احتفل الشاب يوسف محمد أحمد دغاس حمدي بزواجه من كريمة يحيى قاسم معلمي غزواني في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أبوعريش، وسط حضور الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على تقديم التهاني للعروسين والتمنيات بأن يبارك الله زواجهما ويرزقهما الذرية الصالحة.
29 نوفمبر 2025 - 04:12 | آخر تحديث 29 نوفمبر 2025 - 04:12
عبدالله مشهور (جازان) Abdullahmashhour@
The young man Youssef Mohamed Ahmed Daghas Hamdi celebrated his marriage to Kareema Yahya Qassem Muallimi Ghazwani in one of the wedding halls in Abu Arish, amidst the presence of family and friends who were eager to offer their congratulations to the newlyweds and wishes that God blesses their marriage and grants them righteous offspring.