يحتفل عضو شرف نادي الاتحاد فايز بن محمد السواط بزواج نجله مؤيد مساء اليوم (الخميس)، بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بمكة المكرمة.



السواط وزّع رقاع الدعوة على الأقارب والأصدقاء لمشاركته فرحته.