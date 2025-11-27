يحتفل عضو شرف نادي الاتحاد فايز بن محمد السواط بزواج نجله مؤيد مساء اليوم (الخميس)، بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بمكة المكرمة.
السواط وزّع رقاع الدعوة على الأقارب والأصدقاء لمشاركته فرحته.
Honorary member of Al-Ittihad Club, Fayez bin Mohammed Al-Sawat, is celebrating the marriage of his son, Muayad, this evening (Thursday), at one of the grand wedding halls in Mecca.
Al-Sawat distributed invitation cards to relatives and friends to share in his joy.