رُزق إلياس المحمادي وزوجته نجاة ابنة الزميل عماد عسيري بمولودهما الذي أسمياه «محمد».
وتلقى ذوو العائلتين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة والبركة، ويقرّ به أعين والديه.
Elias Al-Mohamadi and his wife Najat welcomed their newborn, whom they named "Mohammed".
The families received congratulations and blessings on this happy occasion, asking God to make him one of the blessed and happy births, and to bring joy to his parents' eyes.