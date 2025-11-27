رُزق إلياس المحمادي وزوجته نجاة ابنة الزميل عماد عسيري بمولودهما الذي أسمياه «محمد».



وتلقى ذوو العائلتين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة والبركة، ويقرّ به أعين والديه.