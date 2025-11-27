احتفل فريج سعود السميري بزواج نجله سعود، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أملج، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وعبّر العريس عن سعادته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، داعيا الله التوفيق والسعادة.
Fraj Saud Al-Sumairi celebrated the marriage of his son Saud in one of the wedding halls in the province of Umluj, with the presence of a number of family and friends.
The groom expressed his happiness at bidding farewell to bachelorhood and entering the marital nest, praying to God for success and happiness.