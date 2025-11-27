احتفل فريج سعود السميري بزواج نجله سعود، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أملج، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.



وعبّر العريس عن سعادته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، داعيا الله التوفيق والسعادة.