انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس (الثلاثاء) والدة المهندس سعد دخيل الله الجعيد، وقد أُديت عليها صلاة الميت بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام، ثم وُوري جثمانها الثرى في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.