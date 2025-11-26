انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس (الثلاثاء) والدة المهندس سعد دخيل الله الجعيد، وقد أُديت عليها صلاة الميت بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام، ثم وُوري جثمانها الثرى في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.
The mother of Engineer Saad Dakhil Allah Al-Juaid passed away yesterday (Tuesday) and the funeral prayer was performed for her after the evening prayer at the Grand Mosque, then her body was laid to rest in the Martyrs' Cemetery in Mecca.