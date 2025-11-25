تلقى الأخصائي الأول الاجتماعي في المركز الطبي بجامعة طيبة الدكتور هاني محمد المحياوي، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بمناسبة حصولة على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، في تخصص علم الاجتماع الأسري، بتقدير «ممتاز»، مع مرتبة الشرف الأولى.