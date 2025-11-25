تلقى الأخصائي الأول الاجتماعي في المركز الطبي بجامعة طيبة الدكتور هاني محمد المحياوي، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بمناسبة حصولة على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، في تخصص علم الاجتماع الأسري، بتقدير «ممتاز»، مع مرتبة الشرف الأولى.
The senior social specialist at the Medical Center of Taibah University, Dr. Hani Mohammed Al-Muhayyawi, received congratulations and best wishes from family and friends on the occasion of obtaining his PhD from Cairo University in the field of Family Sociology, with an "Excellent" grade, and first-class honors.