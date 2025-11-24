صدر قرار بتعيين المهندس محمد علي البلوي رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي في منطقة تبوك.



وعبّر البلوي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون دافعاً لبذل مزيد من الجهود لخدمة الدين والوطن.