صدر قرار بتعيين المهندس محمد علي البلوي رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي في منطقة تبوك.
وعبّر البلوي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون دافعاً لبذل مزيد من الجهود لخدمة الدين والوطن.
A decision has been made to appoint Engineer Mohammed Ali Al-Balwi as the Chief Executive Officer of the Health Cluster in the Tabuk region.
Al-Balwi expressed his pride in this trust, affirming that it will be a motivation to exert more efforts in serving the religion and the homeland.