أدى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر، اليوم (الإثنين)، صلاة الميت على نايف بن عبدالعزيز بن لبده (رحمه الله)، وذلك في جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز بالرياض.
وأدى الصلاة، الأمير بندر بن سعود بن محمد، الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين والمواطنين.
The Deputy Emir of Riyadh, Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, performed the funeral prayer for Nayef bin Abdulaziz bin Labda (may God have mercy on him) after the afternoon prayer today (Monday) at the Prince Mishaal bin Abdulaziz Mosque in Riyadh.
Among those who performed the prayer were Prince Bandar bin Saud bin Mohammed, Prince Mohammed bin Saad bin Khalid bin Mohammed, Prince Bandar bin Saad bin Khalid bin Mohammed, the Assistant Undersecretary of the Makkah Region for Rights, Prince Dr. Faisal bin Mohammed bin Saad, Prince Mohammed bin Abdulaziz bin Mishaal bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, and Prince Faisal bin Abdulaziz bin Mishaal bin Abdulaziz.
Also attending the prayer were several officials and citizens.