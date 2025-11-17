أدى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر، اليوم (الإثنين)، صلاة الميت على نايف بن عبدالعزيز بن لبده (رحمه الله)، وذلك في جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز بالرياض.


وأدى الصلاة، الأمير بندر بن سعود بن محمد، الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز.


كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين والمواطنين.