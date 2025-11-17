في موقف إنساني يجسد معاني التضحية والوفاء، بادر الشاب عبدالله عبدالرحمن الأكلبي للتبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ حياة شقيقته، التي كانت تعاني من فشل كلوي مزمن أدى إلى تدهور حالتها الصحية، قبل أن يبادر شقيقها بإجراء الفحوصات اللازمة ليتبين تطابق الأنسجة بينهما بنسبة عالية، ما جعله المتبرع الأنسب.

وقد خضع الشاب لعملية التبرع في مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض تزامناً مع خضوع شقيقته لعملية الزراعة.

وقد لاقت هذه البادرة استحسان المجتمع؛ إذ إن ما قام به الأكلبي هو مثال على قوة الروابط الأسرية التي يحث عليها الدين الإسلامي، وقيم التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع السعودي.

كما أنها تبرز وعي المجتمع تجاه ثقافة التبرع بالأعضاء، الأمر الذي يسهم في إنقاذ العديد من المرضى، ويمنحهم فرصة جديدة للحياة.