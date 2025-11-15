طالب من جدّة يحقق المركز الثالث في مسابقة المهارات الثقافية على مستوى المملكة

حصد الطالب عبدالرحمن عبدالله الربيع من مدرسة ربيعة بن كعب المتوسطة بجدة المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة المهارات الثقافية – مسار القصة القصيرة، ليصبح الطالب الوحيد الفائز من مدارس تعليم البنين للمرحلة المتوسطة في هذا المسار على مستوى المملكة.



وجاء فوز الطالب بعد تقديمه قصة قصيرة أظهرت قدرة لغوية وسردية مميزة، عكست موهبته في الكتابة وإبداعه في بناء الفكرة ومعالجة النص، ما أهّله للحصول على مركز متقدم في واحدة من أبرز المسابقات الوطنية الموجهة للجيل الناشئ.

وتُعد مسابقة المهارات الثقافية واحدة من المبادرات النوعية التي تطلقها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم؛ بهدف اكتشاف المواهب الشابة، ودعم المبدعين في مجالات الكتابة، والفنون، والمجالات التعبيرية المتنوعة، وإتاحة فرص أوسع للطلاب لإبراز إمكاناتهم على مستوى وطني.



وقد شهدت المسابقة في نسختها الثالثة مشاركة واسعة من مناطق المملكة كافة، وتنافساً كبيراً في مساراتها المختلفة، ما يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام بالمهارات الثقافية بين الطلاب، ويبرُز أهمية المبادرة في تعزيز حضور الثقافة والإبداع في المدارس.

وهنأت إدارة تعليم جدة وأسرة المدرسة الطالب عبدالرحمن الربيع على هذا الإنجاز، مؤكدة أن النجاح الذي حققه يمثل دافعاً لمواصلة تنمية المواهب الطلابية وإبرازها في المحافل الوطنية القادمة.