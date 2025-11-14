احتفل وديع صافي حامد سندي بزواجه من ابنة نمار نزار غوث، في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.