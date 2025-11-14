احتفل وديع صافي حامد سندي بزواجه من ابنة نمار نزار غوث، في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
Wadi' Safi Hamid Sindi celebrated his marriage to the daughter of Namar Nizar Gouth at a hotel in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds, praying to God for their success and happiness in their future life together.