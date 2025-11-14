انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم، في بلدة الظفير بمنطقة الباحة؛ سعيد بن مقبول بن حسن، وتمت الصلاة عليه عقب صلاة العصر اليوم (الجمعة) في جامع الأمير سلطان، ودفن في مقابر الظفير.

ويقام عزاء الرجال أيام الجمعة والسبت والأحد بالظفير مقابل مبنى التأمينات الاجتماعية، فيما تستقبل أسرته المعزين في محافظة جدة، يوم الإثنين بجوار مسجد قرطبة بحي الصفا 12.

والفقيد والد مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً؛ علي بن سعيد مقبول، وسعد، وغرم الله وعبدالله؛ وشقيق: أحمد مقبول، وغرم الله مقبول، وعبدالله مقبول.

وسبق للراحل العمل في تعليم الباحة؛ وعُرِف في الوسط التربوي والاجتماعي بعلاقاته الإنسانية الراقية؛ ولُطف المعشر، وطلاقة الوجه، وعفّة اللسان؛ إنا لله وإنا إليه راجعون.