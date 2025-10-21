تعليم مكة يُطلق فعاليات ملتقى الإرشاد المهني

دشّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي بن محمد الجالوق فعاليات ملتقى الإرشاد المهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بحضور رئيس عام برنامج التوجيه والإرشاد المهني بصندوق تنمية الموارد البشرية المهندس محمد المحيسن والمدير التنفيذي لبرامج الصندوق أشواق بحه.



وأكّد الدكتور الجالوق أهمية الإرشاد المهني بوصفه أداة لتمكين الطلاب والطالبات من الاختيار الواعي والمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن، مشيراً إلى ضرورة العناية بالإرشاد المهني باعتباره معيناً وموجهاً لبوصلة المستقبل وفق ما يمتلكه الطلبة من قدرات ومهارات.



وصاحب الملتقى، الذي يستهدف نحو 3,000 طالب وطالبة بتعليم منطقة مكة المكرمة، معرض يحتوي على 14 ركناً تثقيفيّاً فضلاً عن ورشتي عمل للجهات المشاركة في الملتقى بعنوان «مهاراتك»، و«كيف تُعرِّف بذاتك: السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية»، التي لامست تطلعات الطلبة وأثرت آفاقهم نحو رسم الخطة المهنية ومستقبلهم المهني، إضافة إلى تقديم عرض مصور عن جهود قسم التوجيه الطلابي بتعليم مكة.