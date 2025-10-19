كرّم نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، العقيد سلطان بن قعدان العتيبي؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدا للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران.وهنأ الأمير تركي بن هذلول العقيد مبارك سيف القحطاني، بمناسبة تعيينه قائدا للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران، متمنيا لهما التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.وعبر العقيد العتيبي عن شكره لأمير المنطقة، ونائبه على ما لقيه من دعم وتوجيه خلال فترة عمله، فيما أكد العقيد القحطاني أن تكليفه قائدا لأمن الطرق في نجران دافع لبذل المزيد من الجهد في تحقيق تطلعات القيادة تجاه خدمة الوطن والمواطن.حضر اللقاء نائب مدير شرطة منطقة نجران اللواء عبدالوهاب سعود المتحمي.