دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع 2025 فرصة تطوعية، وذلك خلال احتفاء الإدارة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي.



وأكدّ الدكتور الزارع في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن القيادة تولي العمل التطوعي اهتماماً بالغاً لأثره العظيم في المجتمع وإحدى ركائز رؤية المملكة 2030.



وسلط الضوء على مبادرة «الرياض تتطوع» التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض لتكون نموذجاً ملهماً في تنظيم العمل التطوعي وتفعيله، منوهاً بمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع من تعليم الرياض في هذه المبادرة.



وشهد الاحتفاء الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع، عروضاً متنوعة لقصص نجاح تطوعية لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة.