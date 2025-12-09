كرم أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، الفائزين بجائزة «تبوك للعمل التطوعي» في دورتها الثانية لعام 2025م، التي تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي وتحفيز المتطوعين والمتطوعات من مختلف الجهات الحكومية، والقطاعات غير الربحية، والفرق التطوعية والأفراد بالمنطقة.



وبدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة، اليوم، بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقت المتطوعة شدن عبدالرحمن المرواني كلمة المتطوعين عبرت من خلالها عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على رعايته حفل الجائزة، منوهة بما قدمه الأمير فهد بن سلطان من دعم وتشجيع لأبنائه وبناته من المتطوعين والمتطوعات، وقالت: «لقد أتت طموحات رؤية المملكة 2030 لتحقيق عدة أهداف إستراتيجية بشأن العمل التطوعي، وقد برزت منطقة تبوك كرائدة في مجال العمل التطوعي، من خلال تحقيقها لإنجازات مميزة، وحصدها العديد من الجوائز على مستوى المملكة، إذ بلغ عدد المتطوعين بالمنطقة 186 ألف متطوع، بنسبة 12% من عدد المتطوعين على مستوى المملكة الذي بلغ 1.570.844 متطوعا، متجاوزين المستهدف، بينما بلغ حجم العائد الاقتصادي في تبوك نتيجة العمل التطوعي نحو 130 مليون ريال، وعدد الفرص التطوعية نحو 24 ألف فرصة تطوعية، وبلغ عدد الساعات التطوعية 4 ملايين ساعة تطوعية تقريبا، إضافة إلى وصول عدد الفرق التطوعية المسجلة في المنصة 225 فريقاً تطوعياً، في أكثر من 30 مجالاً».



بعد ذلك، شاهد أمير تبوك والحضور فيلماً وثائقياً يحكي جهود المتطوعين بالمنطقة، وما قدموه من مبادرات إنسانية ومشاركات مجتمعية أسهمت في خدمة المجتمع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في مختلف المجالات.



عقب ذلك، كرم الأمير فهد بن سلطان الفائزين بجائزة تبوك للعمل التطوعي في دورتها الثانية لعام 2025م في مساراتها المختلفة، تقديراً لجهودهم، وإسهاماتهم المميزة في خدمة المجتمع، ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وفي الختام، تسلم أمير تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة من المتطوعين والمتطوعات، قدمها نيابة عنهم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي.