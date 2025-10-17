احتفلت أسرة آل عاطف بتخرّج ابنها محمد بن عبدالله آل عاطف الأسمري، من أكاديمية الطيران في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أتمّ بنجاح متطلبات التدريب وحصل على رخصة الطيران المدني.وعبّر والده عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، سائلاً الله أن يجعلها عوناً له في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يوفّقه في مسيرته العملية القادمة في عالم الطيران.وتلقّى «آل عاطف» التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء وزملائه الذين شاركوه فرحة التخرّج، متمنين له مزيداً من التقدّم والنجاح في حياته العلمية والعملية.