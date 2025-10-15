طارق ينهي معاناة والدته مع الفشل الكلوي

أنهى الشاب طارق شوعي عبدالله كليبي معاناة والدته مع الفشل الكلوي والغسيل لسنوات، بتبرعه بإحدى كليتيه، ليجسّد بذلك مثالا رائعا في البر والوفاء.

وأُجريت عملية زراعة الكلى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، وتكللت بالنجاح.

وقال طارق إنه يشعر بالفخر والاعتزاز لتمكنه من إنهاء معاناة والدته، مضيفا: «والدتي عانت منذ مدة بسبب الفشل الكلوي، وقررت التبرع بإحدى الكليتين كي أنهي معاناة والدتي الحبيبة على قلبي. وهذا أقل ما يمكن أن أقدمه لها، فهي الأم الحنونة التي لم تقصر علينا بشيء وهي التي تعبت في تربيتنا والسهر على راحتنا».

وختم حديثه داعيا الله عز وجل أن يتمم على والدته الشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين.

كما عبر إخوانه وأهله وأعمامه وأبناء أعمامه عن شكرهم له، وأنهم فخورون بوقفته تجاه والدته.