«آل منصور» يتقبلون العزاء في نائبهم مسفر

تقدم محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبوسراح المصلين في جامع ظهران الجنوب للصلاة على نائب قبيلة آل منصور مسفر بن حسن العطريز الذي وافته المنية أمس (الثلاثاء) وتم دفنه في قرية الطلحة شمال ظهران الجنوب، بحضور عدد كبير من المواطنين من داخل المحافظة وخارجها.

وعبر ابنه حسن مسفر العطريز مدير المالية بالمحافظة سابقا عن شكره لكل من حضر الصلاة ومن قدم وجب العزاء الذي سيتم في إحدى القاعات من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

شارك في أداء الصلاة مدير شرطة ظهران الجنوب العقيد عبدالرحيم العسيري، ومديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.