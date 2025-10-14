أمير حائل يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعين حديثاً

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم(الثلاثاء)، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعين حديثًا العقيد تركي بن سعد المطوع.ونوّه أمير حائل بما توليه القيادة الرشيدة من دعم لكافة القطاعات الأمنية والحكومية وحرصها على توفير الإمكانات والتجهيزات التي تكفل أداء مهماتها بالشكل المأمول لخدمة الوطن.من جانبه، قدّم المطوع شكره لأمير المنطقة على حرصه واهتمامه، مؤكدًا أن توجيهاته ستكون دافعًا له ولزملائه لأداء مهماتهم لتحقيق تطلعات القيادة.