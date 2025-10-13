تلقّى خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقديراً على ما رفعه من تهنئة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ95.

وجاء في البرقية: «وردتنا تهنئتكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وإننا إذ نشكركم على مشاعركم الطيبة، ودعواتكم الصادقة، لنسأل الله العلي القدير أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار والرخاء إنه سميع مجيب».

كما تلقّى الشريف برقية شكر مماثلة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز جاء فيها: «تلقينا تهنئتكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وإننا إذ نشكركم على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، لندعو الله تعالى أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار، إنه سميع مجيب».