كرَّم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، عددا من ضباط وأفراد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، تقديرا لما حققوه من إنجازات أمنية مميزة في أداء مهماتهم.

وأشاد أمير الباحة خلال التكريم بما يقوم به رجال الأمن، خصوصا رجال مكافحة المخدرات، من أعمال بطولية لحماية الوطن ومقدراته وصون أبنائه من آفة المخدرات، مؤكدا أن ما يُقدَّم من جهود في هذا الميدان يجسّد الإخلاص والانتماء الوطني في أسمى صوره.
