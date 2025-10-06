قدَّم نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لأسرة المهيزع في وفاة فقيدهم سعود بن لزام المهيزع رحمه الله.جاء ذلك في زيارته لمنزل أسرة الفقيد، وكان في استقباله إخوان الفقيد، وابن شقيق الفقيد، وأقاربهم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.