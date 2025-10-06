الأمير فيصل بن فهد
الأمير فيصل بن فهد
تابعوا عكاظ على
Google News Account
قدَّم نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لأسرة المهيزع في وفاة فقيدهم سعود بن لزام المهيزع رحمه الله.

جاء ذلك في زيارته لمنزل أسرة الفقيد، وكان في استقباله إخوان الفقيد، وابن شقيق الفقيد، وأقاربهم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
أخبار ذات صلة
 
أسرة ياوز تتلقى التعازي في فقيدها
أسرة ياوز تتلقى التعازي في فقيدها
جدة تحتفي بيوم المعلم.. «ألوان رقمية» وأوبريت وفاء للمعلمين
جدة تحتفي بيوم المعلم.. «ألوان رقمية» وأوبريت وفاء للمعلمين