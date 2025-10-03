تابعوا عكاظ على
عدد من الأمراء في مجلس العزاء أمس. (تصوير: مديني عسيري)
الأمير بندر بن عبد الله بن خالد مواسياً الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن تركي.
القنصل الصيني مقدماً واجب العزاء.
استقبل الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن تركي التعازي والمواساة في وفاة والدتهم الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمها الله)، حيث توافد عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والأعيان والمواطنين إلى قصر الأميرة عبطا بحي الشاطئ 1، بجوار مسجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) في جدة، مقدمين تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن أمس (الخميس) آخر أيام العزاء.
