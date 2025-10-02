كرم محافظ الوجه محمد بن سلطان السبيعي، حافظَي القرآن الكريم؛ فارس إبراهيم التدلاوي، ومحمد توفيق الجهني لختمهما كتاب الله، بحضور مديري الدوائر الحكومية ووالدي الحافظَين.وشكر السبيعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على اهتمامهم بجمعيات التحفيظ وتسخير الإمكانات كافة لدور وحلقات التحفيظ تشجيعاً لطلابها على حفظ كتاب الله.وفي كلمة خص بها الطالبين قال إن أبوابنا مفتوحة لكم لسماع اقتراحاتكم وملاحظاتكم لخدمة كتاب الله، كما هي مُشرَّعة للجميع للإصغاء لأفكارهم لتنمية هذه البلد.وقدم جماعة مسجد الفتوح هدايا عينية للحافظَين، وقال نيابة عنهم معلم الحلقة فهد دخيل الله البلوي: ابناي المباركين نحمد الله أن أكرمكما بحفظ كتابه العظيم فاجعلاه سلوكاً في حياتكما وحافظا على مراجعته ليبقى ربيعاً في قلبيكما ونوراً في صدريكما.