نائب أمير تبوك يشهد حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني الـ95

برعاية أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بمناسبة اليوم الوطني الـ95.وتجول الأمير خالد بن سعود في المعرض الفني الذي أقيم بهذه المناسبة، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد القعير، والمشرف العام على المدارس إبراهيم العُمري، واطلع على العديد من اللوحات الفنية، والأنشطة التي تضم أعمالا ومشاركات متنوعة تواكب هذه المناسبة.بعد ذلك قدم مجموعة من طلاب وطالبات المدارس عروضا فنية تضمنت أوبريتا بعنوان «سعوديون»، وآخر بعنوان «عزنا بطبعنا»، ثم قدموا عرضا مرئيا بعنوان «من حلم الصحراء إلى وطن المجد»، وقصيدة «ملامح التطور في وطن العز».واختتم الاحتفال بالعرضة السعودية، بعد ذلك تسلم نائب أمير تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة.