أمير الحدود الشمالية يكرّم الفائزين بجائزة صيتة بنت عبدالعزيز

كرّم أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، ومدير التعليم بالمنطقة سعيد بن مساعد الزهراني، وعددٍ من الطلاب والطالبات الفائزين.وقدّم الأمير فيصل بن خالد التهنئة للفائزين بالجائزة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح في مجال العمل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات المتميزة وتشجيع الشباب على المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية.وأثنى الأمير فيصل بن خالد على الدور الرائد لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، وإسهاماتها في تعزيز العمل الاجتماعي وتحفيز الشباب على الابتكار لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الجائزة في بناء جيل واعٍ قادر على تقديم الإسهامات الفاعلة في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.