صدر الأمر السامي الكريم بترقية محافظ رابغ خالد بن محمد بركة بن مبيريك إلى المرتبة الخامسة عشرة.

ويُعد «بن مبيريك» إحدى الكفاءات الوطنية الرائدة في الإدارة والقانون والعلاقات الدبلوماسية والأمنية. كما ساهم في نقل محافظة رابغ نقلة كبيرة لتنافس باقي محافظات المملكة في التطور التنموي، وعمل بشكل مباشر على أنسنة المحافظة ورفع كفاءة أبنائها العلمية والاجتماعية.
