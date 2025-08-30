أقامت وكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية، أمس (الجمعة)، معرضًا توعويًا بعنوان «وطن بلا مخالف»، لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظامي أمن الحدود والإقامة، والحث على الإبلاغ عن مخالفيهما، بمنطقة نجران.ويهدف معرض الأفواج الأمنية الذي يستمر حتى 31 أغسطس 2025 إلى إبراز جهودها الأمنية في حملة «وطن بلا مخالف»، وعقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به. وطرق الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.