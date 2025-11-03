في خطوة لقيت ترحيباً وفرحة واسعة، وقّع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قراراً قضى بإعادة العشرات من الدبلوماسيين الذين انشقوا خلال سنوات الحرب عن نظام الأسد، واصطفوا إلى جانب الثورة.



ورحب الشيباني بالدبلوماسيين المنشقين في العاصمة دمشق خلال استقباله لهم قائلاً: «أنتم أهلنا ولكم الأولوية».



وأعرب عدد من المشاركين عن فرحتهم بتلك العودة إلى العمل ودعم المسيرة الدبلوماسية السورية، مؤكدين أن هذا القرار يشكل تعويضاً معنوياً مهماً لهم.



وذكر مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية سعد بارود أن عدد الدبلوماسيين بلغ 19.



وشملت لائحة أسماء الدبلوماسيين العائدين كلاً من: رئيسة بعثة قبرص سابقاً لمياء الحريري، والقائم بأعمال السفارة السورية في لندن سابقاً خالد الأيوبي، والدبلوماسي في بعثة سورية بجنيف سابقاً داني بعاج، والدبلوماسي السابق باسل نيازي، وآخرين.



وانشق عدد من الضباط والدبلوماسيين عن نظام الأسد خلال سنوات الحرب الـ14 بعد تصاعد حملة القمع الدامية التي طالت معارضين وأودت بحياة الآلاف من السوريين، فيما زج بآخرين في السجون والمعتقلات وتمت تصفية بعضهم بحسب منظمات حقوقية.