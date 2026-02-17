أسفرت قرعة الدور الخامس (ثمن النهائي) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عن مواجهة قوية تجمع مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وكان مانشستر سيتي قد أطاح بنيوكاسل من نصف نهائي كأس كاراباو مطلع الشهر الجاري ليضرب موعداً مع أرسنال، وسيلتقي الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم.

نتائج قرعة الدور الخامس

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي

وولفرهامبتون × ليفربول

أرسنال × مانسفيلد

ريكسهام × تشيلسي

فولهام × ساوثهامبتون

الفائز من بورت فايل وبريستول سيتي × سندرلاند

ليدز يونايتد × نورويتش سيتي

وست هام × برينتفورد

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 7 و8 مارس القادم.