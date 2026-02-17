يتواصل الجدل العلمي بشأن تأثير إضافة الحليب إلى الشاي على الفوائد الصحية المرتبطة بمضادات الأكسدة، إذ تشير تحليلات غذائية حديثة إلى أن بعض البروتينات الموجودة في الحليب تتفاعل مع مركبات البوليفينول في الشاي، وهي المركبات المعروفة بدورها في دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات، ما قد يؤدي إلى خفض جزئي في قدرتها الحيوية داخل الجسم، دون أن يلغي ذلك القيمة الغذائية الكلية للمشروب الشائع عالمياً.

وتوضح أبحاث تغذوية، أن هذا التفاعل الكيميائي لا يعني بالضرورة فقدان الشاي بالحليب لفوائده بالكامل، بل يشير إلى تغير نسبي في امتصاص بعض المركبات النشطة بيولوجياً، في مقابل استمرار وجود عناصر غذائية أخرى مفيدة مثل الكالسيوم والبروتينات، وهو ما يجعل التقييم الصحي النهائي مرتبطاً بالنمط الغذائي العام للفرد وليس بالمشروب وحده.

كما يؤكد مختصون، أن الاعتدال يظل العامل الأهم في الاستهلاك اليومي، إذ إن الإفراط في السكريات المضافة إلى الشاي بالحليب يُمثّل الخطر الأكبر صحياً مقارنة بتأثير الحليب نفسه، نظراً لارتباط السكر الزائد بزيادة الوزن ومخاطر الأمراض المزمنة، في حين يبقى الشاي دون إضافات خياراً أكثر دعماً للصحة القلبية والأيضية.

وتشير الأدبيات الطبية إلى أن الفروق الفردية في الاستجابة الغذائية تلعب دوراً مهماً، إذ يستفيد بعض الأشخاص من العناصر المعدنية في الحليب، بينما يفضّل آخرون الشاي دون إضافات للحفاظ على أعلى تركيز ممكن من مضادات الأكسدة، ما يعكس طبيعة التوازن الغذائي القائم على التنوع والاعتدال بدل الإقصاء الكامل لأي مكوّن غذائي شائع.