أعلنت السلطات الفيدرالية والمحلية في ولاية ألاباما الأمريكية اليوم إحباط مخطط هجوم مسلح على معابد يهودية متعددة في الولاية وولايات مجاورة، بالإضافة إلى شخصيات عامة، وذلك في عملية أمنية سريعة أنقذت ما قد يكون كارثة جماعية.

أسلحة متنوعة

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على جيريمي واين شويميكر، 33 عامًا، من بلدة نيدام في مقاطعة كلارك، بعد مداهمة منزله واكتشاف ترسانة أسلحة تشمل حقيبة مليئة بالذخيرة، درعًا واقيًا للجسم، وأسلحة أخرى، وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة كلارك.

وبدأ التحقيق عندما تلقت الوكالة الفيدرالية للتحقيقات إشعارات عن «تهديدات عنيفة موثوقة» ضد معابد يهودية في ألاباما وولايات مثل ميسيسيبي وفلوريدا، كما أفادت السلطات في بيان رسمي.

وقال مكتب عمدة المقاطعة «كان المشتبه به يخطط لعدم الاستسلام حيًا، وكان لديه نية واضحة لإطلاق النار على الشرطة»، مشيرًا إلى أن شويميكر أصيب بكدمات أثناء مقاومته للاعتقال، وكشفت التحقيقات أيضًا أدلة على تخطيط لاستهداف شخصيات عامة، لكن السلطات لم تكشف هوياتهم لأسباب تتعلق بالتحقيق الجاري.

وقال فيليب إنسيلر، مدير اتحاد اليهود في ألاباما المركزية، في تصريح لوسائل الإعلام إن «هذا التهديد يذكرنا بتاريخ طويل من العنف ضد اليهود، ونحن ممتنون للشرطة التي وقفت إلى جانب مجتمعنا»، أما الاتحاد اليهودي في برمنغهام فأكد أنه لا يوجد تهديد حالي، لكنه شدد على تعزيز الإجراءات الأمنية في المعابد والمراكز الثقافية.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن شويميكر، الذي يواجه اتهامات محلية بمقاومة الاعتقال وحيازة أسلحة محظورة، من المتوقع أن يواجه اتهامات فيدرالية إضافية بتهم التهديدات العنصرية والتخطيط لجرائم كراهية.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في الحوادث المعادية لليهود في الولايات المتحدة، خصوصا بعد اندلاع التوترات في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

ووفقًا لتقرير الرابطة الدولية لمكافحة التشهير لعام 2024، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة بنسبة 140% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل أكثر من 10,000 حادثة، بما في ذلك التهديدات والاعتداءات على المعابد اليهودية والمجتمعات اليهودية.

ويرتبط هذا الارتفاع جزئيًا بالتوترات السياسية العالمية، حيث أصبحت المعابد اليهودية أهدافًا شائعة للمتطرفين. في ألاباما، ولاية جنوبية ذات مجتمع يهودي صغير نسبيًا (نحو 8,000 شخص)، كانت الحوادث محدودة، لكن الاعتقال الأخير يبرز التهديد الوطني.