في تحول لافت عن نمط زياراتها السابقة، دخلت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى الدائرة السياسية اللبنانية، اليوم (الثلاثاء) من الباب الخلفي: «لا تصريح، لا مؤتمر صحفياً، ولا تواجد إعلامياً يشهده الرأي العام».



هذا التحول في شكل الزيارة لم يكن جزافياً، بل يحمل مؤشرات على تعديل في استراتيجية الرسالة التي تحملها واشنطن إلى بيروت.



في التفاصيل، بدأت جولتها بلقاء خاص مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تناول وفقاً للمعلومات المسربة، المباحثات السياسية الدقيقة حيث كان محور النقاش مسألتين: أولاً، صيغة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تفضلها الولايات المتحدة، مفاوضات مباشرة، لكنها لم تستبعد المفاوضات غير المباشرة (عبر لجنة الميكانيزم)، شرط أن تتسع لتشمل شخصيات مدنية، وهو المخرج الذي يبدو أنه سيعطى أولوية للنقاش في الساعات القادمة.



وثانياً، ملف حصر السلاح، وتحديداً ما ذُكر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغها أن «حزب الله» نقل مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان، وأودعها في مخازن داخل البلاد.



بعد ذلك، زارت أورتاغوس رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، بنفس النهج. الاجتماعات كانت مغلقة، دون بث أو تغطية، ما يشي بأنها أرادت أن تضمن خصوصية المسار.



هذا الأسلوب الجديد يكشف عن رغبة أمريكية في توجيه رسائل مباشرة إلى النخبة السياسية، بعيداً عن تفاعل الشارع أو التدقيق الإعلامي الفوري. ولئن اختارت أورتاغوس أن تُغلق الستائر على الكواليس، فإن مدى انكشافها سيكون في النتائج التي ستلي تلك اللقاءات السرية، على الأرض وفي مفاصل القرار اللبناني.



يذكر أنه في سياق الرسائل التي تتوالى على لبنان، التقى الرئيس جوزيف عون رئيس جهاز الاستخبارات المصري اللواء حسن رشاد والوفد الأمني المرافق في قصر بعبدا، والذي غادر دون الإدلاء بأي تصريح.