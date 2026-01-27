أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه يريد خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انطلق اليوم.



من جهته، أوضح رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول، أنهم في وضع جيد يسمح لهم بانتظار تطورات الاقتصاد، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.



جدال سياسي



وبعد أسبوعين من الجدال السياسي والقانوني المكثف بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترمب، سيسعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل اجتماع هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة بسيطاً وهادئاً قدر الإمكان، رغم أن الرئيس ترمب على الأرجح لن يرضى بالنتيجة.



ومن شبه المؤكد أن لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي ستبقي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير في نطاق يراوح بين 3.5% و3.75%، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.