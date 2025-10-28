كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تل أبيب تدرس 5 خيارات بديلة إذا لم تسلم حركة حماس الجثث المتبقية لديها، وهي: توسيع نطاق السيطرة الميدانية، التصعيد العسكري، إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، إجراء عمليات لانتشال الرفات، والضغط الدبلوماسي، بحسب ما أوردت صحيفة «جيروزالم بوست».



وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن إسرائيل تبحث توسيع سيطرتها العسكرية في القطاع الفلسطيني، كإجراء عقابي ضد حماس. لكنها تنتظر ضوءاً أخضر من واشنطن، بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس (الإثنين)، تسلم رفات أسير إسرائيلي جديد عبر طواقم الصليب الأحمر.



وبذلك، تكون حماس أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 17 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون، لكن تل أبيب سبق وأعلنت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها، لافتة إلى تسلم 16 جثة.



ورغم ذلك، اتهم مسؤولون إسرائيليون حماس بالمماطلة، مؤكدين أن الحركة تعرف على الأقل مكان 8 جثث لرهائن إسرائيليين.



فيما أكدت حماس أنها تبذل جهدها من أجل الوصول إلى مواقع الجثامين، موضحة أن العملية معقدة خصوصا وسط الركام الهائل في قطاع غزة بعد سنتين من الحرب، ومقتل العناصر التي كانت مسؤولة عن هؤلاء الأسرى.



وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال أعلن أمس أن الصليب الأحمر سلم جثة رهينة أخرى من غزة إلى الجيش الإسرائيلي. وفي حال تأكدت هوية الرهينة، يصبح عدد الجثث الباقية في غزة هو 12.



وكانت إسرائيل سمحت أمس بدخول فريق فني مصري للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مواقع الجثث. وسيستخدم الفريق جرافات وشاحنات للبحث وراء ما يسمى بالخط الأصفر في غزة الذي انسحبت القوات الإسرائيلية خلفه في البداية بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



يذكر أن استخراج رفات الأسرى المتوفين في غزة وتسليمها يشكل إحدى العقبات التي تواجه خطة ترمب بشأن القطاع، والتي بدأ سريانها في العاشر من أكتوبر الجاري.